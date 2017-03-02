ИК Финам: В начале торгов ожидается широкий боковик по ММВБ и ослабление рубля

В четверг перед стартом торгов на Мосбирже для российского рынка сложилась неоднозначная внешняя конъюнктура. Так, ключевые азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно: китайский CSI300 теряет 0,2%, а японский индекс Nikkei 225 растет на 1%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 261,1 млрд йен (предыдущее пересмотренное значение -127, 7 млрд йен). Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,09%.

Фьючерсы нефть дешевеют в пределах 0,6%. «Бочка» марки Brent стоит $56,06, а WTI котируется вблизи $53,51. Вчерашний отчет EIA оставил двойственные впечатления. С одной стороны, запасы сырой нефти выросли всего на 1,5 млн барр., а запасы углеводородов в целом прибавили лишь 0,3 млн барр. Тем не менее, стоит отметить рост добычи на 31 тыс. барр. в сутки.

На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ ждет проторговка в широком боковике после вчерашнего значительного роста. Активным покупкам не будет способствовать и смешанный внешний фон. По итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял 0,06%. Сегодняшний день будет очень насыщен в плане корпоративных событий. В частности, ожидается публикация МСФО отчетностей за 4 квартал 2016 года таких крупных компаний, как Аэрофлот, Сбербанк и Московская Биржа. В последнем случае ожидаю сильных результатов, поскольку из-за высокой ключевой ставки Мосбиржа по-прежнему может рассчитывать на значительный объем процентных доходов. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% из-за дешевеющей нефти и растущего в пределах 0,2% индекса доллара (DXY).

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