Открытие Брокер: Риторика американских властей не способствует росту цен

Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, за исключением растущего рынка палладия. Вчерашнее выступление Д. Трапма, вопреки ожиданиям, оказало на рынки драгоценных металлов негативное воздействие. Несмотря на то, что экономическая программа нового президента США до сих пор остается неясной, более мягкий тон выступления, чем во время его предвыборной кампании, оказал успокаивающее действие на игроков. Более того, риторика представителей ФРС США остается довольно жесткой. Регулятор не устает напоминать о необходимости скорейшего повышения процентных ставок во избежание роста инфляции и скатывания американской экономики в рецессию. Текущее состояние экономики оценивается как стабильное.

Несмотря на небольшой прирост запасов в золотых и серебряных ETF-фондах в последние несколько недель, с начала текущего года инвестиционный спрос в золотых, серебряных и палладиевых ETF-фондах снизился на 6,7%, 2,6% и 15,8% соответственно. Запасы в платиновых фондах показали небольшой прирост. Цены на драгоценные металлы в Шанхае снизились, объемы торгов остаются средними, курс юаня к доллару США стабилен. Физический спрос на золото в мире по данным дилеров остается слабым. Покупки совершаются в основном в Северной Америке и Европе в инвестиционных целях, из-за низких реальных процентных ставок и политической нестабильности. Спрос в Индии снижается, даже ювелиры остановили закупки, а дилеры предлагают дисконты в размере 1$ к лондонским ценам. По предварительным оценкам, импорт золота в Индию в январе 2017 г. упал на 30% в годовом выражении. Премии на поставку золота в Китае снизились до $10, в Гонконге и Сингапуре – до $0,7-1,1, в Японии дисконты составляли $0,5. Чистый импорт золота из Гонконга в Китай в январе 2017 г. снизился на 38,3% к декабрю 2016 г. и составил 31,79 тонн. По данным таможенной статистики, экспорт золота из Швейцарии в январе 2017 г. составил 119,5 тонны против 288,6 тонны в декабре 2016 года. Поставки в Индию составили 26,5 тонны, в Китай – 17,8 тонны, в Гонконг – 21,4 тонны. Импорт золота в Швейцарию в январе 2017 г. составил 233,7 тонны против 324 тонн в декабре 2016 года. Основные поставки золота совершались из Великобритании. По данным МВФ, в январе 2017 г. продолжали покупать золото следующие Центробанки: России (+29,9 тонны, золотой резерв 1645,2 тонны или 16% международных резервов), Турции (+33,9 тонны, 411 тонн), Казахстана (+1,8 тонны, 260 тонн), Аргентины (+5 тонн, 61,7 тонн).

По данным Союза золотопромышленников РФ, производство золота в стране в 2016 г. составило 297,4 тонны (+1% к 2015 г.), производство золота в 2017 г. оценивается на уровне 305 тонн. Экспорт золота из РФ в 2016 г. составил 22,4 тонны (-43,2% к 2015 г.), серебра – 497,6 тонны (-49,5%), платины – 15,01 тонны (+93,1%), палладия – 79,1 тонны (+94,9%). ЦБ РФ закупил 199 тонн золота в 2016 году.

Цены на золото после роста до уровня $1265 вернулись к уровню $1240 в ожидании мартовского заседания ФРС США, которое состоится 14-15 марта. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1235-1210, уровни сопротивления – $1248-1265. Рынок серебра после тестирования уровня сопротивления $18,54 в корреляции с рынком золота опустился к уровню $18,34. Отношение золота к серебру составляет 68,19 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,79 пункта. Дополнительную поддержку рынку серебра оказывает сокращение производства цветных металлов, что ведет к снижению попутного производства металла. По данным GAC, импорт серебра в Китай в январе 2017 г. снизился на 19,1% (г/г) до 266,04 тонны. Основные поставки производились из Японии, Тайваня, США. Ослабление мексиканского песо позволяет снизить себестоимость производства серебра в Мексике, которая является крупнейшим производителем металла в мире. Ожидается рост поставок серебра из данного региона на мировой рынок. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $18,26-18,0, уровни сопротивления – $18,43-18,54.

Цены на платину после тестирования уровня $1048 резко упали к уровню $1025 в корреляции с динамикой рынка золота. Спред между золотом и платиной составляет 225$/унция. По данным GAC, импорт платины в Китай в январе 2017 г. снизился на 49,3% (г/г) до 5210 тонн. Основные поставки производились из Японии, ЮАР, РФ. Ближайшие уровни поддержки в платине – $1022-990, уровни сопротивления – $1030-1047.

Цены на палладий протестировали уровень $789, после чего понизились к уровню $772 в корреляции с прочими рынками. По данным GAC, импорт палладия в Китай в январе 2017 г. снизился на 46% (г/г) до 1413 тонн. Основные поставки производились из ЮАР, РФ, Тайваня. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $770-762, уровни сопротивления – $789-798.

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