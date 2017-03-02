ИнстаФорекс: Рубль может сдать позиции к концу недели

По итогам торгов среды рубль показал разнонаправленную динамику. Несмотря на все усилия, наша валюта не могла противостоять напору доллара, который пользовался активным спросом на международном рынке форекс. Обновив в моменте максимум 10 февраля в районе 58,55 руб., пара доллар/рубль завершила сессию немногим выше уровня открытия, на 58,30 руб. Евро/рубль на фоне повсеместных продаж единой валюты просела в пределах 0,5%, до 61,50 руб.

Рублю сейчас сложно ориентироваться на нефть, которая, по сути, лежит в боковике, но время от времени демонстрирует кратковременные колебания. В отсутствие четко заданного вектора движения в сырьевом сегменте российская валюта чувствительна к настроениям по доллару. После агрессивных заявлений спикеров ФРС вероятность ужесточения политики в этом месяце взлетела до 80%. И это хорошее подспорье для доллара.

В этих условиях, если Brent не покажет внятного укрепления, рубль рискует уступить позиции «американцу». Пара вплотную подошла к сопротивлению 58,60 руб., на пробое которого цена устремится к 59 руб. В пятницу состоится выступление главы ФРС Дж. Йеллен, а также нескольких других представителей ЦБ. Если их риторика совпадет с недавним настроем У. Дадли, долларовые «быки» активизируют покупки валюты. На фоне этого рубль может завершить в «минусе» третью неделю кряду.

Другая аналитика