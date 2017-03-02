ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Готовлюсь к повышенной турбулентности

Пришла весна, стаял снег – на фоне грядущей встречи Путина и Трампа появились надежды на рост рынка. Вчера российский индекс ERUS подскочил наверх на 1,75%. Потрясающий успех биржевых быков – февральские неудачи их можно почти «обнулить» и начать с чистого весеннего зеленого листа. Шутка. Пока не будем обнулять неудачи.

Индекс развивающихся рынков EEM от MSCI вчера подскочил наверх 1,55%. В феврале заметно выросла активность в производственном секторе стран Азии. «Хорошая новость состоит в том, что результаты опросов говорят о повсеместном росте спроса как на внутренних, так и на международных рынках. В то время как сильный рост покупательной активности свидетельствует в пользу продолжительного роста объемов производства в ближайшие месяцы», – говорит экономист IHS Markit Аннабель Фиддес (Источник: finance.yahoo.com). По данным Markit, активность в производственном секторе Китая выросла в восьмой месяц подряд благодаря росту объема заказов на экспорт. Активность в Индии выросла во второй месяц подряд.

И на фоне каких новостей произошел рост развивающихся рынков? Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что стало гораздо больше оснований для повышения ставок ФРС США. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что не видит причин откладывать повышение ставок. После этих комментариев выросли ожидания рынка по росту ставок ФРС в марте до 67,5% с примерно 30%. Казалось бы развивающиеся рынки должны страдать от повышения ставки ФРС США и сильного доллара, а они «расцвели» на 1,55%. В первом полугодии у них есть потенциал роста, но лично я готовлюсь к повышенной турбулентности рынков. И потенциал роста будет выбран не в ближайшие недели.

По опросам Reuters, растет беспокойство инвесторов касательно президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле и мае. Ожидается, что крайне правый кандидат Марин Ле Пен получит 26% голосов в первом туре. Хотя ожидается ее поражение во втором туре, нельзя исключать вероятность противоположного. Победа Ле Пен может повлечь за собой референдум о членстве Франции в Евросоюзе. Еще один фактор риска – XIX съезд компартии Китая (октябрь-ноябрь) на котором может произойти смена элит и смена экономической стратегии. Еще один фактор риска – вероятность, что Трамп объявит Китай валютным манипулятором и ведет карательные пошлины на ввозимые из Поднебесной товары. После этого спрос на сырьевые товары рухнет.

Ожидания, что во вторник Трамп прояснит планы по бюджетному стимулированию, оказались в основном тщетными. Президент снова не рассказал подробностей о налоговой реформе и расходах на инфраструктуру. Глава ФРС Йеллен выступит с речью в пятницу. Учитывая, что в январе инфляция цен потребителей в США повысилась на 0,4% (самый большой рост с февраля 2013 года) ее речь может быть «ястребиной» и доллар укрепиться.

Ну и самый интерес – кончилась ли коррекция на развивающихся рынках, начало которой было положено 24 февраля? Коррекция не кончилась – «быки» «взяли» вчера прибыль и я очень рад за них, но рост индекса развивающихся рынков ограничен пробитым вниз повышательным декабрьским трендом. Грядет его тестирование снизу (отмека 39). От текущих значений это еще один процент роста, а затем «стоп-машина». Будем ждать новостей с финансовых рынков и не только с финансовых... Пока наш рынок находится в режиме коррекции и ждет даты переговоров Трампа и Путина. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вчера снова подтвердила, что Министерство иностранных дел России ведет подготовку такой встречи. По ее словам «есть настрой на позитивную повестку", а позитивная повестка это ралли на фондовом рынке!

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