ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,4%

Американские индексы в среду закрылись в плюсе после выступления президента США Д.Трампа и на фоне усилившихся ожиданий, что ФРС вскоре повысит процентные ставки. S&P500 вырос на 1,37%, DowJones– на 1,46%, высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся на 1,35%. Сегодня фьючерсы на американскиеиндексы в нулях. S&P500 подешевел на 0,02%, DowJones прибавил 0,11%, Nasdaq– 0,02%.

Нефтяные котировки в среду снизились после публикации данных о росте запасов в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели.

Brentпо дешевела на 0,27% до $56.36, а WTI– на 0,33% до $53.83.

Сегодняцены на нефть продолжают падение. Brentснизилась на 0,37% до $56.15 за баррель, а WTIснизилась на 0,50% до $53.56 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня снижаются. Алюминий потерял 0,51%, медь – 0,03%, никель – 0,32%. Азиатские рынки сегодня демонстрируют рост вслед за американским рынком на фоне возросшего оптимизма в отношении перспектив политики Д.Трампа. Nikkei225 вырос на 0,9%, KOSPI – на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,7%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по рынку труда, в частности о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. В Еврозоне обнародуют данные о безработице в январе, а также предварительные данные об изменении потребительских цен в феврале.

В России сегодня Московская биржа, Сбербанк и Аэрофлот опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. ЧТПЗ проведет внеочередное общее собрание акционеров.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,4%

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