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mfd.ruАналитикаКомментарии2 марта 2017 г.Банк "Глобэкс": российский рынок откроется рост...
сегодня
10:12

Банк "Глобэкс": российский рынок откроется ростом на фоне укрепления американских и азиатских площадок

По нашим прогнозам, индекс ММВБ откроется ростом до 2067 пунктов на фоне укрепления американских и азиатских фондовых индексов на 1,4% и 1% соответственно. Американские инвесторы позитивно восприняли речь президента в конгрессе. Цена нефти несущественно снижается на 20 центов до $56,1 за баррелей. Мы полагаем, что «черное золото» таким образом реагирует на вчерашний отчет EIA – запасы сырой нефти выросли на 1,5 млн барр., а запасы углеводородов прибавили 0,3 млн баррелей. Тем не менее, текущая динамика на рынке нефти слабо повлияет на ближайшие перспективы рубля. Однако с технической точки зрения, если доллар пробьёт уровень сопротивления в 58,5, к которому котировки подходили 4 раза в феврале, то дальше торги будут проходить на более высоком уровне.

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