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Индекс ММВБ2 211.25−2.68 (−0.12%)09.01

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Календарь макростатистики

23:00
Объём потребительского кредитования в США, м/м (24.5 млрд)
03:01
Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC, г/г

Котировки акций и фьючерсов

МосБиржаFORTSADR ЕвропаADR СШАSPB
ВТБ ао0.07058−0.00039 (−0.55%)09.01
ГАЗПРОМ ао154.4+0.3 (+0.19%)09.01
ГМКНорНик10 115+75 (+0.75%)09.01
ЛУКОЙЛ3 384.5+19.5 (+0.58%)09.01
Новатэк ао755.4+0.5 (+0.07%)09.01
Роснефть394+1.5 (+0.38%)09.01
Сбербанк168.35−2.34 (−1.37%)09.01
СевСт-ао951+9.1 (+0.97%)09.01
Сургнфгз31.3−0.39 (−1.23%)09.01
Уркалий-ао165.15+0.15 (+0.09%)09.01
Все котировки акций Московской биржи

Курсы валют

ForexСЭЛТКурсы ЦБФьючерсы
EUR1.05684+0.00394 (+0.37%)22:53
GBP1.216−0.0122 (−0.99%)22:53
JPY116.143−0.799 (−0.68%)22:53
CAD1.32327−0.00045 (−0.03%)22:53
CHF1.01548−0.00137 (−0.13%)22:53
CNY6.9349+0.0174 (+0.25%)18:29
RUR60.0222+0.5272 (+0.89%)22:53
EUR/RUB63.417+0.6388 (+1.02%)22:53
AUD0.73595+0.00667 (+0.91%)22:53
HKD7.7564+0.0016 (+0.02%)22:53
Все курсы Forex

Лидеры роста и падения

МосБиржаFORTSADRSPB
ЗИЛ ао1 615+115 (+7.67%)09.01
МРСКВол0.0568+0.0033 (+6.17%)09.01
iНПОНаука279+16 (+6.08%)09.01
ТГК-10.014945+0.00082 (+5.81%)09.01
iДонскЗР п1 650+90 (+5.77%)09.01
Ижсталь2ао1 250−65 (−4.94%)09.01
ЧТПЗ ао101.1−5.8 (−5.43%)09.01
Росбанк ао66.7−4.1 (−5.79%)09.01
Мотовил ао4.7−0.3 (−6.00%)09.01
БестЭфБ ао36.5−3.5 (−8.75%)09.01
Лидеры роста и падения Московской биржи

Товары

НефтьМеталлы
Brent Crude (03.2017)54.85−2.25 (−3.94%)22:53
Brent Crude (04.2017)55.45−2.23 (−3.87%)22:53
Gas Oil (02.2017)483−15.75 (−3.16%)22:53
Gas Oil (03.2017)487−16.25 (−3.23%)22:53
Heating oil (02.2017)1.6373−0.0659 (−3.87%)22:53
Heating oil (03.2017)1.651−0.0656 (−3.82%)22:53
Light Crude (02.2017)51.92−2.07 (−3.83%)22:53
Light Crude (03.2017)52.82−2.05 (−3.74%)22:53
Natural gas (02.2017)3.105−0.18 (−5.48%)22:53
Natural gas (03.2017)3.116−0.172 (−5.23%)22:53
Все фьючерсы на нефть и нефтепродукты

Анонсы событий и мероприятий

17 ноября – 6 июляИдет формирование пула информационных партнеров Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»

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7 декабряВ России запущен сервис сравнения банковских продуктов

Курсы валют

USD, $с 10 янв.с 31 янв.
59.896160.6569
−0.7608+0.3839
EUR, €с 10 янв.с 31 янв.
63.112563.8111
−0.6986+0.7897
 
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