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Индекс ММВБ2 191.2−3.99 (−0.18%)18:27

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Календарь макростатистики

13:00
Торговый баланс еврозоны (22.7 млрд)
21:30
Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Котировки акций и фьючерсов

МосБиржаFORTSADR ЕвропаADR СШАSPB
ВТБ ао0.06973+0.00048 (+0.69%)18:12
ГАЗПРОМ ао155.98−1.97 (−1.25%)18:12
ГМКНорНик9 754−2 (−0.02%)18:12
ЛУКОЙЛ3 241−49 (−1.49%)18:12
Новатэк ао738.2−1.7 (−0.23%)18:12
Роснефть392.55+4.55 (+1.17%)18:12
Сбербанк164.86−0.04 (−0.02%)18:12
СевСт-ао947.5+4.9 (+0.52%)18:11
Сургнфгз31.325−0.085 (−0.27%)18:12
Уркалий-ао167.1+1.85 (+1.12%)18:11
Все котировки акций Московской биржи

Курсы валют

ForexСЭЛТКурсы ЦБФьючерсы
EUR1.0601−0.00409 (−0.38%)18:12
GBP1.2063−0.0117 (−0.96%)18:12
JPY114.042−0.401 (−0.35%)18:12
CAD1.31494+0.00375 (+0.29%)18:12
CHF1.01108+0.00292 (+0.29%)18:12
CNY6.8985+0.0001 (0%)17:35
RUR59.7834+0.7144 (+1.21%)18:11
EUR/RUB63.368−0.0194 (−0.03%)18:12
AUD0.74721−0.00239 (−0.32%)18:12
HKD7.7537−0.00063 (−0.01%)18:12
Все курсы Forex

Лидеры роста и падения

МосБиржаFORTSADRSPB
РязЭнСб4.19+1.19 (+39.67%)18:11
АстрЭнСб0.578+0.164 (+39.61%)18:10
ТамбЭнСб0.168+0.032 (+23.53%)18:08
СтаврЭнСб0.423+0.077 (+22.25%)18:11
СтаврЭнСбп0.2655+0.041 (+18.26%)18:12
ЧТПЗ ао102.5−5.4 (−5.00%)18:12
ЕТС ао0.75−0.04 (−5.06%)18:11
РусАква ао92.8−5.6 (−5.69%)18:11
Нижкамшина10.4−0.75 (−6.73%)18:11
Морион ао6.59−0.63 (−8.73%)18:10
Лидеры роста и падения Московской биржи

Товары

НефтьМеталлы
Brent Crude (03.2017)55.36−0.09 (−0.16%)18:12
Brent Crude (04.2017)55.8−0.11 (−0.20%)18:12
Gas Oil (02.2017)486.5−1 (−0.21%)18:11
Gas Oil (03.2017)491−1 (−0.20%)18:10
Heating oil (02.2017)1.6506−0.0008 (−0.05%)18:11
Heating oil (03.2017)1.6622+0.0001 (+0.01%)18:11
Light Crude (02.2017)52.22−0.15 (−0.29%)18:11
Light Crude (03.2017)53.01−0.14 (−0.26%)18:11
Natural gas (02.2017)3.47+0.051 (+1.49%)18:11
Natural gas (03.2017)3.45+0.054 (+1.59%)18:11
Все фьючерсы на нефть и нефтепродукты

Анонсы событий и мероприятий

17 ноября – 6 июляИдет формирование пула информационных партнеров Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»

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Курсы валют

USD, $с 17 янв.с 14 янв.
59.606759.3700
+0.2367−0.1278
EUR, €с 17 янв.с 14 янв.
63.230863.1222
+0.1086−0.1537
 
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