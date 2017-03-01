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Индекс ММВБ2 232.72+26.39 (+1.20%)30.12

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Котировки акций и фьючерсов

МосБиржаFORTSADR ЕвропаADR СШАSPB
ВТБ ао0.074+0.00001 (+0.01%)30.12
ГАЗПРОМ ао154.55+1.93 (+1.26%)30.12
ГМКНорНик10 122+171 (+1.72%)30.12
ЛУКОЙЛ3 449+24.5 (+0.72%)30.12
Новатэк ао791.9+26.4 (+3.45%)30.12
Роснефть402.8+4 (+1.00%)30.12
Сбербанк173.25+1.95 (+1.14%)30.12
СевСт-ао942.2+30.2 (+3.31%)30.12
Сургнфгз30.95−0.015 (−0.05%)30.12
Уркалий-ао165.2+0.1 (+0.06%)30.12
Все котировки акций Московской биржи

Курсы валют

ForexСЭЛТКурсы ЦБФьючерсы
EUR1.0516+0.00003 (0%)31.12
GBP1.2346+0.0088 (+0.72%)31.12
JPY116.95+0.427 (+0.37%)31.12
CAD1.3428−0.00032 (−0.02%)31.12
CHF1.0175−0.00026 (−0.03%)31.12
CNY6.94290 (0%)31.12
RUR61.3982−0.1657 (−0.27%)31.12
EUR/RUB64.746+0.106 (+0.16%)31.12
AUD0.72009+0.00019 (+0.03%)31.12
HKD7.7529−0.00053 (−0.01%)31.12
Все курсы Forex

Лидеры роста и падения

МосБиржаFORTSADRSPB
ВЭК 01 ао14+1.85 (+15.23%)30.12
РусАква ао89.9+11.5 (+14.67%)30.12
Телеграф25+2.4 (+10.62%)30.12
ЮУНК ао5 935+535 (+9.91%)30.12
ДагСб ао1.55+0.133 (+9.39%)30.12
СамарЭн-ао0.288−0.012 (−4.00%)30.12
Селестра501−23 (−4.39%)30.12
ТНСэнЯр114−6 (−5.00%)30.12
ТНСэнЯр-п68−5.5 (−7.48%)30.12
Морион ао9−0.83 (−8.44%)30.12
Лидеры роста и падения Московской биржи

Товары

НефтьМеталлы
Brent Crude (03.2017)56.75−0.1 (−0.18%)30.12
Brent Crude (04.2017)57.42−0.08 (−0.14%)30.12
Gas Oil (02.2017)506.25−0.25 (−0.05%)30.12
Gas Oil (03.2017)509−0.25 (−0.05%)30.12
Heating oil (02.2017)1.7295+0.0095 (+0.55%)31.12
Heating oil (03.2017)1.738+0.0076 (+0.44%)31.12
Light Crude (02.2017)53.89+0.12 (+0.22%)31.12
Light Crude (03.2017)54.83+0.11 (+0.20%)31.12
Natural gas (02.2017)3.744−0.058 (−1.53%)31.12
Natural gas (03.2017)3.699−0.055 (−1.47%)31.12
Все фьючерсы на нефть и нефтепродукты

Анонсы событий и мероприятий

17 ноября – 6 июляИдет формирование пула информационных партнеров Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»

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Курсы валют

USD, $с 31 дек.с 30 дек.
60.656960.2730
+0.3839−0.3939
EUR, €с 31 дек.с 30 дек.
63.811163.0214
+0.7897−0.4665
 
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