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Индекс ММВБ2 226.61+9.05 (+0.41%)03.02

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Средняя заработная плата в Японии, г/г

Котировки акций и фьючерсов

МосБиржаFORTSADR ЕвропаADR СШАSPB
ВТБ ао0.06929+0.0002 (+0.29%)03.02
ГАЗПРОМ ао149.35+0.55 (+0.37%)03.02
ГМКНорНик10 089−166 (−1.62%)03.02
ЛУКОЙЛ3 370.5+6 (+0.18%)03.02
Новатэк ао763.3+17.3 (+2.32%)03.02
Роснефть397.85+0.55 (+0.14%)03.02
Сбербанк173.8+0.97 (+0.56%)03.02
СевСт-ао932.6−19.4 (−2.04%)03.02
Сургнфгз32.665+0.69 (+2.16%)03.02
Уркалий-ао168.25−0.5 (−0.30%)03.02
Все котировки акций Московской биржи

Курсы валют

ForexСЭЛТКурсы ЦБФьючерсы
EUR1.07898+0.00065 (+0.06%)00:40
GBP1.2481+0.0004 (+0.03%)00:40
JPY112.31−0.31 (−0.28%)00:40
CAD1.30218−0.00002 (0%)00:40
CHF0.99055−0.00152 (−0.15%)00:40
CNY6.86490 (0%)05.02
RUR59.0096+0.0756 (+0.13%)00:40
EUR/RUB63.685+0.142 (+0.22%)00:40
AUD0.76697−0.00086 (−0.11%)00:40
HKD7.758+0.001 (+0.01%)00:40
Все курсы Forex

Лидеры роста и падения

МосБиржаFORTSADRSPB
Нижкамшина12.8+1.4 (+12.28%)03.02
Плазмек0.351+0.03 (+9.35%)03.02
УралСиб ао0.1103+0.0063 (+6.06%)03.02
ГИТ ао1.17+0.051 (+4.56%)03.02
ФСК ЕЭС ао0.2483+0.008 (+3.33%)03.02
Химпром ап6.8−0.27 (−3.82%)03.02
Башнефт ао3 749.5−169.5 (−4.33%)03.02
Русполимет0.55−0.03 (−5.17%)03.02
RUSAL plc35.13−2.07 (−5.56%)03.02
Русал рдр351.3−21.1 (−5.67%)03.02
Лидеры роста и падения Московской биржи

Товары

НефтьМеталлы
Brent Crude (04.2017)56.81+0.25 (+0.44%)05.02
Brent Crude (05.2017)57.15+0.3 (+0.53%)05.02
Gas Oil (03.2017)501−3.25 (−0.64%)05.02
Gas Oil (04.2017)503.75−3 (−0.59%)05.02
Heating oil (03.2017)1.669+0.0172 (+1.04%)00:02
Heating oil (04.2017)1.677+0.0173 (+1.04%)00:02
Light Crude (03.2017)53.85+0.31 (+0.58%)00:02
Light Crude (04.2017)54.49+0.32 (+0.59%)00:02
Natural gas (03.2017)3.053−0.134 (−4.20%)00:04
Natural gas (04.2017)3.097−0.148 (−4.56%)00:04
Все фьючерсы на нефть и нефтепродукты

Анонсы событий и мероприятий

17 ноября – 6 июляИдет формирование пула информационных партнеров Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»

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Курсы валют

USD, $с 4 февр.с 3 февр.
59.313759.9858
−0.6721−0.3241
EUR, €с 4 февр.с 3 февр.
63.815664.7307
−0.9151−0.3015
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