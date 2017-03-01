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Котировки акций и фьючерсов

МосБиржаFORTSADR ЕвропаADR СШАSPB
ВТБ ао0.06843−0.00026 (−0.38%)20.01
ГАЗПРОМ ао149.7−1.15 (−0.76%)20.01
ГМКНорНик9 360−230 (−2.40%)20.01
ЛУКОЙЛ3 180−15 (−0.47%)20.01
Новатэк ао723.3+3.1 (+0.43%)20.01
Роснефть387.5+6.75 (+1.77%)20.01
Сбербанк167.49+1.19 (+0.72%)20.01
СевСт-ао912.7−20.7 (−2.22%)20.01
Сургнфгз31.7+0.275 (+0.88%)20.01
Уркалий-ао169.75+2.35 (+1.40%)20.01
Все котировки акций Московской биржи

Курсы валют

ForexСЭЛТКурсы ЦБФьючерсы
EUR1.0699+0.00357 (+0.33%)21.01
GBP1.2368−0.0006 (−0.05%)21.01
JPY114.6+0.027 (+0.02%)21.01
CAD1.3325+0.00095 (+0.07%)21.01
CHF1.0011−0.0006 (−0.06%)21.01
CNY6.87280 (0%)21.01
RUR59.68+0.385 (+0.65%)21.01
EUR/RUB63.868+0.1684 (+0.26%)21.01
AUD0.7554+0.0002 (+0.03%)21.01
HKD7.7558−0.0012 (−0.02%)21.01
Все курсы Forex

Лидеры роста и падения

МосБиржаFORTSADRSPB
ГИТ ао1.076+0.221 (+25.85%)20.01
АВТОВАЗ ап5.125+0.715 (+16.21%)20.01
ЗМЗ-ап17.65+1.8 (+11.36%)20.01
iЧЗПСН ао7.1+0.58 (+8.90%)20.01
ТНСэнВорон29.95+2.1 (+7.54%)20.01
СтаврЭнСбп0.2485−0.022 (−8.13%)20.01
Телеграф24.7−2.3 (−8.52%)20.01
iНаукаСвяз344−33 (−8.75%)20.01
ТКЗ ао3.5−0.5 (−12.50%)20.01
ЧерногНефт33.7−11.8 (−25.93%)20.01
Лидеры роста и падения Московской биржи

Товары

НефтьМеталлы
Brent Crude (03.2017)55.49+1.33 (+2.46%)21.01
Brent Crude (04.2017)55.99+1.3 (+2.38%)21.01
Gas Oil (02.2017)487.75+8.25 (+1.72%)21.01
Gas Oil (03.2017)492.75+8.75 (+1.81%)21.01
Heating oil (02.2017)1.6427+0.0244 (+1.51%)21.01
Heating oil (03.2017)1.6596+0.0267 (+1.64%)21.01
Light Crude (03.2017)53.24+1.12 (+2.15%)21.01
Light Crude (04.2017)53.91+1.07 (+2.02%)21.01
Natural gas (02.2017)3.198−0.17 (−5.05%)21.01
Natural gas (03.2017)3.213−0.147 (−4.38%)21.01
Все фьючерсы на нефть и нефтепродукты

Анонсы событий и мероприятий

17 ноября – 6 июляИдет формирование пула информационных партнеров Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»

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Курсы валют

USD, $с 21 янв.с 20 янв.
59.669759.3521
+0.3176+0.1691
EUR, €с 21 янв.с 20 янв.
63.727263.1803
+0.5469−0.0449
 
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