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Индекс ММВБ2 266.05+36.85 (+1.65%)27.01

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Розничные продажи в Японии, г/г

Котировки акций и фьючерсов

МосБиржаFORTSADR ЕвропаADR СШАSPB
ВТБ ао0.0697+0.00061 (+0.88%)27.01
ГАЗПРОМ ао154.09+3.6 (+2.39%)27.01
ГМКНорНик9 792+2 (+0.02%)27.01
ЛУКОЙЛ3 486+109.5 (+3.24%)27.01
Новатэк ао780+11 (+1.43%)27.01
Роснефть402+13 (+3.34%)27.01
Сбербанк178.92+5.13 (+2.95%)27.01
СевСт-ао993.7+13.7 (+1.40%)27.01
Сургнфгз32.525−0.17 (−0.52%)27.01
Уркалий-ао170+0.25 (+0.15%)27.01
Все котировки акций Московской биржи

Курсы валют

ForexСЭЛТКурсы ЦБФьючерсы
EUR1.07125+0.00312 (+0.29%)02:30
GBP1.2593+0.0047 (+0.37%)02:30
JPY114.723−0.357 (−0.31%)02:30
CAD1.3134−0.00162 (−0.12%)02:30
CHF0.99766−0.00132 (−0.13%)02:30
CNY6.87670 (0%)02:09
RUR59.5328−0.2652 (−0.44%)02:25
EUR/RUB63.6913−0.2457 (−0.38%)02:30
AUD0.75564+0.00111 (+0.15%)02:30
HKD7.75860 (0%)02:28
Все курсы Forex

Лидеры роста и падения

МосБиржаFORTSADRSPB
ВТОРРЕСао1.15+0.24 (+26.37%)27.01
АЭССЕЛЬао53.5+8 (+17.58%)27.01
АВТОВАЗ ап6.46+0.58 (+9.86%)27.01
ТКЗКК ап6.61+0.5 (+8.18%)27.01
ЛЭСК ао3.83+0.28 (+7.89%)27.01
АбрауДюрсо104−4.5 (−4.15%)27.01
ПМП ао1.19−0.065 (−5.18%)27.01
Живой Оф3.34−0.24 (−6.70%)27.01
КамчатЭ ао0.16−0.014 (−8.05%)27.01
УралСиб ао0.12−0.0166 (−12.15%)27.01
Лидеры роста и падения Московской биржи

Товары

НефтьМеталлы
Brent Crude (03.2017)55.3−0.22 (−0.40%)02:29
Brent Crude (04.2017)55.43−0.27 (−0.48%)02:30
Gas Oil (02.2017)484.25−1 (−0.21%)02:28
Gas Oil (03.2017)488.25−1.75 (−0.36%)02:28
Heating oil (02.2017)1.615−0.0039 (−0.24%)02:29
Heating oil (03.2017)1.6291−0.0052 (−0.32%)02:29
Light Crude (03.2017)52.95−0.22 (−0.41%)02:30
Light Crude (04.2017)53.52−0.23 (−0.43%)02:29
Natural gas (02.2017)3.391+0.009 (+0.27%)00:04
Natural gas (03.2017)3.309−0.049 (−1.46%)02:30
Все фьючерсы на нефть и нефтепродукты

Анонсы событий и мероприятий

17 ноября – 6 июляИдет формирование пула информационных партнеров Премии «Медиа-Менеджер России – 2017»

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Курсы валют

USD, $с 28 янв.с 27 янв.
60.319659.6356
+0.684+0.4867
EUR, €с 28 янв.с 27 янв.
64.342964.0248
+0.3181+0.5994
 
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