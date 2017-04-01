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Индекс ММВБ2 231.68+14.29 (+0.64%)01.02

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Котировки акций и фьючерсов

МосБиржаFORTSADR ЕвропаADR СШАSPB
ВТБ ао0.06947+0.0005 (+0.72%)01.02
ГАЗПРОМ ао149.65−0.15 (−0.10%)01.02
ГМКНорНик9 848+219 (+2.27%)01.02
ЛУКОЙЛ3 375+5 (+0.15%)01.02
Новатэк ао764.8+5 (+0.66%)01.02
Роснефть401.5+0.9 (+0.22%)01.02
Сбербанк173.9+1.7 (+0.99%)01.02
СевСт-ао974.8+24.8 (+2.61%)01.02
Сургнфгз32.3−0.05 (−0.15%)01.02
Уркалий-ао169.25−1.25 (−0.73%)01.02
Все котировки акций Московской биржи

Курсы валют

ForexСЭЛТКурсы ЦБФьючерсы
EUR1.0744−0.00525 (−0.49%)22:15
GBP1.2638+0.006 (+0.48%)22:15
JPY113.455+0.677 (+0.60%)22:15
CAD1.30662+0.00381 (+0.29%)22:15
CHF0.99448+0.00523 (+0.53%)22:15
CNY6.87670 (0%)21:36
RUR60.1669+0.0654 (+0.11%)22:15
EUR/RUB64.63−0.259 (−0.40%)22:15
AUD0.75659−0.00163 (−0.21%)22:15
HKD7.75909+0.00061 (+0.01%)22:15
Все курсы Forex

Лидеры роста и падения

МосБиржаFORTSADRSPB
Авангрд-ао654+154 (+30.80%)01.02
ВТОРРЕСао1.41+0.19 (+15.57%)01.02
iЧЗПСН ао6.23+0.68 (+12.25%)01.02
Ижсталь ап593+63 (+11.89%)01.02
Морион ао7.15+0.65 (+10.00%)01.02
МРСКСиб0.0794−0.0061 (−7.13%)01.02
ЛЭСК ао3.55−0.28 (−7.31%)01.02
FXAU ETF1 596−132 (−7.64%)01.02
ЧМК ао5 590−635 (−10.20%)01.02
ИКРУСС-ИНВ27.9−4.8 (−14.68%)01.02
Лидеры роста и падения Московской биржи

Товары

НефтьМеталлы
Brent Crude (04.2017)56.48+0.9 (+1.62%)22:15
Brent Crude (05.2017)56.81+0.9 (+1.61%)22:15
Gas Oil (03.2017)501.75+4 (+0.80%)22:15
Gas Oil (04.2017)503.75+3.5 (+0.70%)22:15
Heating oil (03.2017)1.6645+0.0337 (+2.07%)22:15
Heating oil (04.2017)1.6707+0.0329 (+2.01%)22:15
Light Crude (03.2017)53.51+0.7 (+1.33%)22:15
Light Crude (04.2017)54.15+0.73 (+1.37%)22:15
Natural gas (03.2017)3.171+0.054 (+1.73%)22:15
Natural gas (04.2017)3.217+0.052 (+1.64%)22:15
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Курсы валют

USD, $с 2 февр.с 1 февр.
60.309960.0851
+0.2248−0.0767
EUR, €с 2 февр.с 1 февр.
65.032264.2850
+0.7472−0.1483
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