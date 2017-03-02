Открытие Брокер: Можно ожидать повышенной активности в бумагах отчитывающихся компаний

По итогам торгов 1 марта индекс ММВБ вырос на 1,18% до 2059,87 пт., а РТС — на 0,9% до 1109,39 пт. После многодневного падения российский рынок оказался существенно перепроданным, что стало главным поводом для отскока.

Корпоративные отчёты, напротив, оказывали больше негативного влияния.

«Интер РАО» (-5,01%) отчиталась о росте прибыли по МСФО в 2,6 раза за 2016 год, но одновременно менеджмент предложил выплатить дивиденды на уровне 25% от прибыли. К тому же, в конце 2016 года компания держала 18,7 млрд рублей в проблемном банке «Пересвет». «ВТБ» (+1,09%) сообщил о росте прибыли в 2016 году по МСФО в 30,4 раза, но при масштабах бизнеса эта прибыль не впечатлила. Группа «Черкизово» (+0,47%) снизила прибыль по МСФО в 2016 году на 68%, но одновременно нарастила выручку на 7%. В остальном, торги проходили по логике технического отскока. Лидерами дня стали бумаги: «РусАл» РДР (+8,12%), «Аэрофлот» (+7,35%), «Распадская» (+5,16%), «ТГК-1» (+4,98%), «Мечел» (+4,9%), «Россети» (+4,53%). На противоположном полюсе завершили день: «Кузбасская топливная компания» (-2,44%), привилегированные «Транснефть» (-2,35%), «Газпром нефть» (-2,18%), Polymetal (-1,74%). Рубль торговался в течение дня с переменным успехом.

Очередным поводом для укрепления стали аукционы Минфина по размещению ОФЗ. На первом из них инвесторам предложили ОФЗ-ПД серии 26219 в объёме 20 млрд с погашением 16 сентября 2026 года. Спрос составил 51,294 млрд, а средневзвешенная доходность — 8,44%. На аукционе ОФЗ-ПД с погашением 15 мая 2019 года в объёме 15 млрд спрос составил 27,29 млрд, а средневзвешенная доходность — 8,59%. Иными словами, спрос на долговом рынке остаётся достаточно высоким, и он защищает рубль от излишнего ослабления.

Американский рынок возобновил рост. Рыночные обозреватели не нашли особых деталей в речи президента Д. Трампа по поводу экономического рывка, но для рынка это не стало проблемой. Более того, очередные выступления представителей ФРС повысили вероятность изменения ставки в марте до 80%, что также не остановило «быков». В какой-то мере решимость ФРС можно рассматривать в качестве подтверждения силы американской экономики. Впрочем, рост банковского сектора прямым образом связан с надеждами на увеличение доходности казначейских обязательств: Bank of America (+3,64%), Citigroup (+2,88%), JPMorgan (+3,29%). Оптимизм коснулся и добывающего сектора на ожиданиях повышенного спроса на сырье в связи с реализацией инфраструктурных проектов. Между тем, статистика по США была неоднозначной. Доходы американцев в январе выросли на 0,4% при ожиданиях 0,3%, а вот расходы — на 0,2% при ожиданиях 0,3%. Расходы на строительство снизились в январе на 1,0% при ожиданиях 0,6% роста. Между тем, ISM США в производственной сфере взлетел до 57,7 пункта в феврале при ожиданиях 56,0 пункта. Особо стоит обратить внимание, что эйфория на рынке не смогла существенно снизить «индекс страха», который потерял лишь 2,94% и снизился до 12,54. В итоге, DJIA прибавил 1,46% до 21115,55, S&P 500 — 1,37% до 2395,96.

Азиатские торги также проходили в позитивном ключе. Как минимум, сильный доллар положительно скажется на перспективах азиатского экспорта. К тому же Д. Трамп в своей речи не стал делать сильных акцентов на протекционистской политике. Азиатский экспорт также получит преимущества от снижения налогов на средний класс в США. Йена ослабла до 114 за доллар, что, естественно, поддержало бумаги японских экспортёров. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3244,38 (-0.08%), Nikkei 225 — 19577,84 (+0.95%).

Оптимизма на рынке нефти заметно поубавилось. Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 24 февраля, коммерческие запасы нефти выросли на 1,5 млн бар. до очередного рекорда 520,2 млн бар. Запасы бензина снизились на 0,5 млн бар., а дистиллятов — на 0,9 млн бар.

Ожидалось, что прирост запасов нефти составит 2,5-3,0 млн бар. Импорт «чёрного золота» увеличился за прошлую неделю на 303 тыс. бар. до 7,6 млн бар. суточных поставок. Общий объём топливных запасов незначительно вырос на 0,3 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,8 млн бар. общих топливных поставок, или прирост на 0,9% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или снижение на 6,2% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 15,7% за год. И наконец, самый весомый негатив — это рост добычи в США на 31 тыс. бар. за неделю до 9,032 млн бар. в сутки. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 2,3 тонны до 843,54 тонн. К 9:00 (мск) контракт Brent стоил $56,07 (-0,51%), WTI — $53,52 (-0,58%), золото торговалось на уровне $1246,4 (-0,29%), медь — $6034,07 (+0,04%), никель — $11005 (-0,23%), палладий — $775,6 (-0,44%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 101,91. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,053 (-0,14%), GBP/USD — $1,228 (-0,14%), USD/JPY — 114,04 (+0,28%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:30 (мск) — данные по активности в строительстве Великобритании, в 13:00 (мск) — по инфляции в еврозоне (ожидается 2,0%), а также по ценам производителей и безработице, в 16:30 (мск) — по первичным обращениям за пособием по безработице в США, а также ВВП Канады. В России отчитаются по МСФО за 2016 год Московская биржа, «Аэрофлот» и «Сбербанк». В целом, внешний фон для российского рынка нейтральный. Незначительное снижение нефти компенсируется лёгким оптимизмом в Азии. Можно также ожидать повышенной активности в бумагах отчитывающихся компаний. Индекс ММВБ начнёт день вблизи значений закрытия накануне, но затем вновь может уйти в минус, так как сильных поводов для продолжения отскока пока нет.

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