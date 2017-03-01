ГК Forex Club: ММВБ растет вслед за мировыми бенчмарками

В среду российские индексы перешли к росту. ММВБ добавляет 1,01%. РТС растет на 0,81%. В лидерах роста депозитарные расписки РУСАЛа (6,24%), Аэрофлот (5,08%) и Татнефть (3,59%).

В аутсайдерах оказались Интер РАО (-6,35%), префы Транснефти (-3,3%) и Башнефть (-2,19%).

Российский ММВБ во-первых, выполняет технический отскок после 4 дней активного падения от уровня поддержки 2030/2040. Кроме того, отечественный бенчмарк остается на одной волне с мировыми. Сегодня фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы растут. Причем американские растут на фоне заявлений Трампа. В его выступлении перед Конгрессом рынок увидел позитив, хотя президент так и не дал подробностей налоговых реформ. Но зато сказал, что попросит Конгресс одобрить $1 трлн инвестиций в инфраструктуру. Добавили оптимизма рискованным активам и данные из Китая. Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до 51,6 от 51,3, сигнализируя о продолжающейся активизации.

Позитивна сегодня и динамика нефти. Котировки марки Brent вернулись к уровню 56,90. В поддержку энергоносителя выступают предварительные расчеты агентства Reuters, согласно которым ОПЕК выполнил в феврале соглашение о сокращении добычи на 94%. Но впереди данные Минэнерго США по запасам и объемам добычи. Если показатель вырастет, Brent может начать откат в район уровня 56,00.

Рубль в первой половине дня пытался расти вслед за нефтью. Однако впоследствии растерял все заработанное. К моменту написания котировки пары USD/RUB поднялись до отметки 58,33. В большей степени такая динамика обусловлена укреплением доллара. Американская валюта получила повод для оптимизма со стороны сразу двух представителей ФРС США, которые дали понять, что повышение ставки не исключено и в марте. Таким образом, рубль может продолжить умеренное ослабление с первичной целью на отметке 58,60.

Ирина Рогова, аналитик

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