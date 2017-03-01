Альпари: Доллар дорожает на ожиданиях повышения ставки ФРС США в марте

В среду на торгах в Европе американский доллар продолжил наступать по всему рынку. Он дорожает к основным валютам на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС США в марте. По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 31,0% до 62,0% за один день.

Курс евро/доллар снизился до уровня 1,0526. На момент написания обзора пара находится в коррекционной фазе, но судя по настроению продавцов, они нацелены на тест уровня 1,0500.

Британец подешевел к доллару до 1,2309. Покупателей разочаровал индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, который оказался ниже ожиданий.

Теперь внимание трейдеров направлено на очередную порцию американской статистики: данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM, личным доходам и расходам, производственный PMI Markit. Также стоит уделить внимание выступлению представителя ФРС Каплана.

Европейская статистика:

Индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне за февраль составил 55,4 (прогноз был 55,5, предыдущее значение 55,5).

Индекс деловой активности в производственном секторе в Германии за февраль составил 56,8 (прогноз был 57,0, предыдущее значение 57,0).

Индекс деловой активности в производственном секторе во Франции за февраль составил 52,2 (прогноз был 52,3, предыдущее значение 52,3).

Индекс деловой активности в производственном секторе в Италии за февраль составил 55,0 (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,0).

Индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании за февраль составил 54,6 (прогноз был 55,6, предыдущее значение 55,9).

Владислав Антонов, аналитик

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