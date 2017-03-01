Банк "Глобэкс": рынки позитивно оценили речь президента США

Вероятность увеличения верхнего уровня процентной ставки ФРС США до 1% в марте увеличилась до 80% против 52% днем ранее. Так инвесторы отреагировали на слова глав региональных отделений ФРС о том, что на заседании комитета в марте будет серьезно рассматриваться повышение ставки. Доходность кривой американского госдолга увеличилась, доллар укрепился к евро ниже 1,06, на данный момент – уже 1,054. Суверенные облигации стран APAC (азиатский регион) Европы и ЕС сегодня утром также выросли в доходности, отреагировав на ситуацию на мировом рынке. Рынок ждал выступление президента США в конгрессе, а точнее конкретных разъяснений по экономической политике.

Мы отмечаем, что в целом речь Дональда Трампа была позитивной. Основной посыл: «Увеличение рабочих мест и заработанной платы». Он отметил работу с крупными национальными компаниями, которые будут инвестировать в США, тем самым создавая новые рабочие места. Инфраструктурные инвестиции буду проходить под девизом «Покупай все американское». Возможно реформирование системы легальной иммиграции – те, кто хочет въехать в страну, должны иметь хорошее финансовое состояние. Планируется сделать акцент на высококвалифицированную рабочую силу, на систему, основанную на «заслугах», т.е. то, чем иммигрант может быть полезен стране. Заметим, что при реализации данной реформы четвертая промышленная революция имеет неплохие шансы на быстрое развитие и может послужить хорошей платформой для роста высокотехнологического сектора американского фондового рынка.

В своем выступлении президент США обозначил и социальные проблемы, так, например, около 43 млн американцев живут на продовольственные талоны, в группе людей трудоспособного возраста один человек из пяти не работает. Налоговая реформа находится в разработке. Подразумевается, что снижение ставки налога поможет американским компаниям с конкуренцией на мировом рынке. Также ожидаются налоговые льготы для среднего класса. Кроме того, было высказано недовольство касательно высоких налогов и тарифов на американские товары при импорте в другие страны. Мы оцениваем, что это намек на увеличение пошлин на импорт в США.

Инвесторы оценивают речь положительно, что подтверждает рост котировок фьючерсов на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 к новым историческим вершинам в 2375 пунктов.

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