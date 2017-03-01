ИнстаФорекс: Подешевевшие российские индексы привлекли покупателей

В первый день марта фондовые индексы РФ подрастают на фоне общего интереса к риску и возобновления подъема цен на нефть. Баррель Brent прибавляет внутри дня 0,3%, пытаясь отстоять позиции выше уровня 56,50 долл. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,67% и 1,18%, до 2049 и 1112 пунктов соответственно. Рубль дорожает на 0,4% и 0,1% к доллару и евро соответственно, также подпитываясь позитивными настроениями в сырьевом сегменте.

Акции наиболее ликвидных компаний сегодня восстанавливаются после недавних распродаж. В уверенном «плюсе» держатся бумаги нефтегазового сектора. «Роснефть» и ЛУКОЙЛ прибавляют 2,2% и 1,3%. Слабее выглядят котировки «Газпрома», которые подрастают лишь на 0,35% на фоне снижения акций компании в индексе MSCI Russia. Лучше рынка смотрятся РДР «Русала», которые подскочили на 6% на фоне удорожания алюминия.

Покупки наблюдаются и в финансовом секторе. Акции «Сбербанка», ВТБ и «МосБиржи» дорожают на 2,5%, 0,88% и 1,7%. ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2016 год, согласно которым чистая прибыль банка выросла в 30 раз, до 51,6 млрд руб. В четвертом квартале аналогичный показатель увеличился почти на 40%, составив 17,5 млрд руб. Тем временем в ощутимом «минусе» торгуются бумаги «Интер РАО», теряющие почти 5%. Не пользуются спросом и префы «Транснефти» - просадка составляет без малого 3%.

Инвесторы демонстрируют оптимистичный настрой с оглядкой на недавнее выступление Трампа в Конгрессе. Несмотря на то, что президент не сказал ничего принципиально нового, тот факт, что на сей раз обошлось без эксцентричных выпадов и агрессивных комментариев в адрес других стран, поддержал интерес к рисковым активам, обусловив восстановление ММВБ от минимумов текущего года. Однако для сохранения потенциала укрепления рублевому индексу необходимо закрепиться выше уровня 2050.

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