Открытие Брокер: Вечерняя статистика Минэнерго США может оказать давление на рубль

К 15:30 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,92% до 2054,56 пт., а РТС — на 1,26% до 1113,36 пт. К середине дня российский рынок незначительно подрастал на повышенных объёмах. Перепроданность на графике была существенной, поэтому при достижении целевого уровня коррекции индекс ММВБ развернулся вверх. Однако отскок нельзя считать существенным, и падение может возобновиться.

В лидерах дня оказались бумаги: «РусАл» РДР (+5,71%), «ТГК-1» (+4,3%), «Россети» (+4,24%), «Аэрофлот» (+3,93%), привилегированные «Мечел» (+3,39%), «Распадская» (+3,14%). «Интер РАО» (-5,37%) отчиталась по МСФО за 2016 год и сообщила об увеличении прибыли в 2,6 раза до 61,3 млрд рублей. Однако менеджмент рекомендовал выплатить лишь 25% прибыли в виде дивидендов.

Кроме того, у компании есть проблемы с некоторыми размещёнными активами, в том числе с 18,7 млрд рублей в банке «Пересвет». «ВТБ» (+0,53%) увеличил прибыль по МСФО в 2016 году в 30,4 раза до 51,6 млрд рублей. Однако рынок все ещё не устраивает такой объём прибыли с учётом масштаба деятельности банка. Группа «Черкизово» (+0,59%) снизила прибыль в 2016 году по МСФО на 68% до 1,9 млрд рублей, но увеличила выручку на 7% до 82,4 млрд рублей. В числе аутсайдеров дня торговались бумаги: привилегированные «Транснефть» (-3,16%), «Башнефть» (-2,81%), «Газпром нефть» (-1,96%), Polymetal (-1,81%). Общим негативом для рынка можно считать снижение российского PMI в производственной сфере до 52,5 с январских 54,7 пт.

Рубль возобновил попытки укрепления вслед за растущими котировками нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3290 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,27%, недельная осталась на уровне 10,33%, а месячная — снизилась до 10,44%. Некоторый спрос на рублёвые ресурсы образовался на фоне аукционов Минфина. В частности, инвесторам были предложены ОФЗ-ПД серии 26219. Спрос составил 51,294 млрд рублей при предложении 20 млрд рублей, а средневзвешенная доходность — 8,44%. Кроме того, вновь подрастали котировки «чёрного золота», но данный фактор поддержки может исчезнуть вечером, когда в США опубликуют очередной отчёт Минэнерго. К слову, кроме нефти и аукционов Минфина у рубля нет особой поддержки в начале марта. ЦБ сообщил, что в феврале купил валюту на 82 млрд рублей в пользу Минфина. Если учитывать первоначально заявленную сумму, то у ведомства остаётся ещё 31 млрд рублей на покупки. К 15:30 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,27% до 58,13, EUR/RUB — на 0,93% до 61,197.

Основными поводами для роста на европейских площадках стали ожидания повышения ставки ФРС и данные из Китая. Возможное ужесточение политики американского регулятора уже в марте приветствовали покупками банковских акций: Barclays PLC (+1,57%), Deutsche Bank AG (+3,93%), Societe Generale SA (+3,85%). Кроме того, сектор добывающих компаний отреагировал на рост китайского PMI до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта в январе: Anglo American PLC (+1,77%), BHP Billiton (+2,66%), Royal Dutch Shell (+1,8%). И наконец, статистика в еврозоне оказалась незначительно хуже ожиданий.

Итальянский PMI в производственном секторе вырос в феврале до 55,0 пункта при ожиданиях 53,5 пункта, во Франции индекс снизился до 52,2 с 52,3 в январе, а в Германии — до 56,8 с 57,0. Общий PMI в производстве еврозоны составил 55,4 при ожиданиях 55,5. В Великобритании показатель замедлился до 54,6 при ожиданиях 55,6 и предыдущем значении 55,9. К 15:25 (мск) DAX составил 11996,35 (+1,37%), CAC40 — 4937,62 (+1,63%), FTSE 100 — 7343,55 (+1,1%).

Нефть демонстрировала рост к середине европейской сессии. По данным Reuters, поставки нефти в OPEC составили 29,87 млн бар. в феврале по сравнению с 29,96 млн бар. в январе и 31,17 млн бар. в декабре. Таким образом, уровень соблюдения соглашения по сокращению добычи достиг 94%.

Между тем, оптимизм ограничивается данными из США, где API сообщил о росте запасов нефти на 2,5 млн бар. за прошлую неделю при прогнозе около 2,1 млн бар. Впрочем, по позиции дистиллятов наблюдалось снижение на 3,7 млн бар. К 15:25 (мск) контракт Brent составил $56,7 (+0,34%), WTI — $54,14 (+0,24%), золото торговалось на уровне $1242 (-0,95%), медь — $6049,5 (+1,11%), никель — $11055 (+0,68%), палладий — $773,6 (+0,25%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,5% до 101,85. AUD укреплялся на 0,2%, пока NZD терял до 0,7% против валюты США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,053 (-0,47%), GBP/USD — $1,231 (-0,57%), USD/JPY — 113,83 (+0,93%).

Вечером в 16:00 (мск) будут обнародованы данные по иинфляции в Германии, в 16:30 (мск) — доходы и расходы американцев, в 17:45 (мск) — индекс деловой активности в производстве США от Markit, в 18:00 (мск) — расходы на строительство в США, а также индекс ISM США в производственной сфере, в 18:00 (мск) Банк Канады примет решение по ставке, в 18:30 (мск) состоится отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в 21:00 (мск) ожидается выступление главы ФРБ Далласа Р. Каплана, а в 22:00 (мск) будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, которая даст представление о том, как видят экономическое развитие в регионах США. Вечер будет насыщен статистикой, но наиболее интересными будут данные от Минэнерго США. Если запасы нефти вновь существенно возрастут, то её продажи усилятся, что окажет давление на рубль и российские активы. Фьючерс на S&P 500 (+0,4%). Доллар существенно укреплял позиции на фоне роста вероятности повышения ставки в марте на 80%.

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