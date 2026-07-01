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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.1 млн баррелей

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 26 июня, сократились на 6.07 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 0.5 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн барр., запасы бензина сократились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.1 млн барр.

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