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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2026 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
01.07.2026 17:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 3.8 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 0.2 млн баррелей

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 26 июня, сократился на 3.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 5.5 млн барр., составив 325.7 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 399.8 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с августа 2023 года.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении 172 млн барр. нефти из SPR. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр. Решение было принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поставка указанных объемов нефти из SPR займет примерно 120 дней – до 14 июля, исходя из запланированных темпов разгрузки.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.7 млн барр. и составили 19.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.810 млн барр. в сутки против 13.819 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 26 июня, сократились на 6.07 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.5 млн барр.

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