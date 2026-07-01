Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в июне продолжила снижаться

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в июне снизилась до 73.0 против 82.1 месяцем ранее. В мае показатель уменьшился на 2.5 пункта.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя до 77.7.