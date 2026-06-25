Рост базовой инфляции в США в мае составил 3.4% в годовом сравнении

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В апреле базовая инфляция увеличилась на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в мае вырос на 3.4% против 3.3% в апреле.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в мае вырос на 4.1% в годовом сравнении против 3.8% в апреле.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в мае вырос на 0.4% после повышения на 0.4% в апреле.