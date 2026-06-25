Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 21 тыс.

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июня, составило 215 тыс., уменьшившись на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 227 тыс., пересмотрено с 226 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июня, увеличилось на 21 тыс. и составило 1.821 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.800 млн, пересмотрен с 1.810 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 9 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.795 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 июня, сократилось на 2.9 тыс. и составило 1.703 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.842 млн.