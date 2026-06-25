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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2026 г.Личные доходы американских потребителей в мае п...
вчера 15:38

Личные доходы американских потребителей в мае повысились на 0.7%, личные расходы выросли также на 0.7%

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в мае выросли на 0.3% после сокращения на 0.5% месяцем ранее.

Личные расходы американских потребителей в мае выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в апреле (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в мае на 0.6%.

Норма сбережений составила 3.0% против 2.6% месяцем ранее.

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