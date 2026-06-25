Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 5.0%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования вырос на 8.5% (пересмотрено с +7.9%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5% после его роста на 1.4% в апреле (пересмотрен с +1.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.7% в апреле (пересмотрено с -1.1%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.6%.