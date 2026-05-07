Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 10 тыс.

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 мая, составило 200 тыс., увеличившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 205 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 190 тыс., пересмотрено со 189 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 203.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 апреля, сократилось на 10 тыс. и составило 1.766 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.776 млн, пересмотрен с 1.785 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.790 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 апреля, сократилось на 72.9 тыс. и составило 1.81 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.93 млн.