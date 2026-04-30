Финансовые новости
вчера 15:38

Личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.6%, личные расходы увеличились на 0.9%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в феврале (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в марте снизились на 0.1% после сокращения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с -0.5%).

Личные расходы американских потребителей в марте выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в феврале (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в марте на 0.9%.

Норма сбережений в марте составила 3.6% против 4.0% месяцем ранее.

