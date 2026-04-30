30 апреля 2026 г.
вчера 15:41

Рост базовой инфляции в США в марте составил 3.2% в годовом сравнении

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В феврале базовая инфляция увеличилась на 0.4%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в марте вырос на 3.2% против 3.0% в феврале.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в марте вырос на 3.5% в годовом сравнении против 2.8% в феврале.

По сравнению с февралем головной индекс расходов на личное потребление в марте вырос на 0.7% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

