ЕЦБ сохранил ДКП без изменений, заявив о рисках роста инфляции и замедления экономики

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 30 апреля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ оставлена на уровне 2.40%, ставка по депозитам – на отметке 2.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении говорится, что война на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на энергоносители, поэтому риски повышения инфляции и снижения экономического роста усилились. Регулятор полагает, что влияние войны на среднесрочную инфляцию и экономическую активность будет зависеть от интенсивности и продолжительности шока цен на энергоносители, а также от масштаба его косвенных и вторичных последствий. Чем дольше продолжается война и чем дольше цены на энергоносители остаются высокими, тем сильнее будет вероятное воздействие на общую инфляцию и экономику.

Вместе с тем регулятор сообщил, что «имеет хорошие возможности для преодоления текущей неопределенности», поскольку Еврозона вошла в период резкого роста цен на энергоносители с инфляцией около целевого уровня в 2%, а экономика «продемонстрировала устойчивость в последние кварталы». Долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными, хотя краткосрочные инфляционные ожидания значительно выросли. Совет управляющих намерен проводить денежно-кредитную политику (ДКП) таким образом, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция стабилизировалась на целевом уровне в 2%.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. ЕЦБ предупредил, что ему доступен «инструмент защиты механизма передачи, позволяющий противодействовать необоснованной, неорганизованной рыночной динамике». Это позволит регулятору обеспечивать ценовую стабильность.