Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 23 тыс.
Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 23 тыс.

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 апреля, составило 189 тыс., снизившись на 26 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 213 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 207.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, сократилось на 23 тыс. и составило 1.785 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.808 млн, пересмотрен с 1.821 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 11.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.797 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 апреля, сократилось на 35.9 тыс. и составило 1.881 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.909 млн.

