Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 3.50-3.75% (ПОВТОР)

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 29 апреля 2026 года.

Недавние индикаторы указывают, что экономическая активность расширялась уверенными темпами. Рост числа рабочих мест в среднем остался низким, уровень безработицы в последние месяцы изменился незначительно. Инфляция повысилась, частично отражая недавний рост мировых цен на энергоносители.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Ситуация на Ближнем Востоке вносит высокий уровень неопределенности в экономический прогноз. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лиса Кук; Филип Джефферсон; Анна Полсон; и Кристофер Уоллер. Против решения Комитета проголосовал Стивен Миран, который предпочел бы на этом заседании понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта. Кроме того, Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан, которые поддержали сохранение целевого диапазона ставки федеральных фондов, выступили против включения в заявление более мягких формулировок в отношении денежно-кредитной политики на данном этапе.