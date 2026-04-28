Курс доллара 74.6947   Курс евро 87.5928  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2026 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в феврале не изм...
вчера 16:12

FHFA: Индекс цен на дома в США в феврале не изменился по сравнению с январём

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в январе (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 1.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.