Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в феврале вырос на 0.9%

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале снизился на 0.05% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 0.9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1% в годовом сравнении после его роста на 1.2% в январе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.07% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и повысился на 1.5% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.09% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.