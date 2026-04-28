28 апреля 2026 г.Индекс потребительского доверия в США в апреле ...
вчера 17:10

Индекс потребительского доверия в США в апреле превысил прогноз

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле вырос до 92.8 пункта против 92.2 в марте (пересмотрен с 91.8).

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 89.0.

Индекс оценки текущей ситуации снизился на 0.3 пункта до 123.8.

Индекс экономических ожиданий повысился на 1.2 пункта до 72.2.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 14-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

