Банк России понизил ключевую ставку до 14.50% и пересмотрел экономические прогнозы

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 апреля, принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) с 15.00 до 14.50% годовых.

Аналитики прогнозировали снижение ставки на 50-100 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия тем, что «динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг». Вместе с тем регулятор объяснил, почему не понизил ставку более широким шагом: показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Кроме того, сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

В сопроводительном заявлении содержится сигнал о возможном дальнейшем снижении ставки на следующем заседании: «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий». ЦБ предупредил, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики. В случае более высоких расходов, сопровождаемых ростом структурного дефицита бюджета, потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии.

В обновленном среднесрочном прогнозе Банк России повысил нижнюю границу диапазона средней ключевой ставки на 2026 год на 50 б.п., установив прогнозный диапазон на уровне 14.0-14.5% (февральский прогноз: 13.5-14.5%).

С учетом того, что с 1 января по 26 апреля текущего года средняя ключевая ставка равна 15.5%, с 27 апреля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется Банком России в диапазоне 13.3-14.0%. Прогноз по ставке на 2027 год изменен до 8.0-10.0% с повышением верхней границы (ранее: 8.0-9.0%), а на 2028 год - оставлен без изменений на уровне 7.5-8.5%. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4.5-5.5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

По данным ЦБ, в I квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8.7% в пересчете на год (по сравнению с 4.4% в IV квартале 2025 года). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность составил в среднем 6.3% в пересчете на год против 5.0% в предыдущем квартале. Как сообщил регулятор, такая динамика связана с разовыми факторами, прежде всего, с повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов. С их исключением оценка устойчивой инфляции не изменилась и в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%.

По оценке ЦБ, с марта инфляционные ожидания населения снизились, ценовые ожидания бизнеса существенно не изменились, ожидания участников финансового рынка немного выросли. В целом ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать ее устойчивому замедлению.

ЦБ отметил, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

ЦБ сообщил, что денежно-кредитные условия немного смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие. Кредитная активность остается сдержанной, что в том числе связано с рекордно высоким авансированием госрасходов в I квартале 2026 года. Склонность домашних хозяйств к сбережению в целом остается высокой.

ЦБ отметил, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, о дефиците кадров сообщает меньше предприятий, темпы индексации зарплат, вероятно, будут замедляться в 2026 году. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

По оценке ЦБ, в I квартале ВВП РФ замедлился в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Также повлияли одноразовые факторы: меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия. Регулятор сообщил, что инвестиционная активность остается сдержанной, а тенденция на замедление роста потребительского спроса сохраняется, несмотря на некоторое оживление в марте.

Прогноз Банка России по приросту ВВП РФ на ближайшие три года оставлен без изменений по сравнению с февральским прогнозом: на 2026 год - на уровне 0.5-1.5%, на 2027-2028 г.г. - на уровне 1.5-2.5% ежегодно.

Прогноз по динамике экспорта на 2026 год также оставлен без изменений в диапазоне 0.5-2.5%, прогноз по динамике импорта сохранен на уровне 0.5-2.5%. Прогноз профицита платежного баланса на 2026 год пересмотрен в сторону повышения до 72 млрд с 10 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 155 млрд с 90 млрд долларов. Прогноз средней цены нефти для налогообложения на 2026 год повышен до 65 долларов с прежних 45 долларов, прогноз на 2027 год - до 55 долларов с прежних 50 долларов, на 2028 год оставлен без изменений на уровне 55 долларов.

Прогноз потребительского спроса на текущий год оставлен без изменений. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2026 году вырастут на 0.5-1.5%. Инвестиции в основной капитал, в этом году могут измениться в диапазоне 0.0-2.0%, что совпадает с февральским прогнозом.

Прогноз по приросту кредитования населения на 2026 год составил 5-9% (ранее: 5-10%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 6-10% (ранее: 6-11%), кредитование организаций расширится на 7-11% (ранее: 7-12%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2026 году составит 5-10% (без изменений), в 2027 и 2028 годах – 7-12% (без изменений).

7 мая Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.