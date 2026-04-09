Годовой рост базовой инфляции в США в феврале замедлился до 3%

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В январе базовая инфляция увеличилась на 0.4%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в феврале вырос на 3.0% против 3.1% в январе.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в феврале вырос на 2.8% в годовом сравнении, как и в январе.

По сравнению с январем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.4% после повышения на 0.3% месяцем ранее.