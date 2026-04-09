Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 38 тыс.

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 219 тыс., увеличившись на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 203 тыс., пересмотрено с 202 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 209.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 марта, сократилось на 38 тыс. и составило 1.794 млн, достигнув минимального уровня за период с 11 мая 2024 года.

Показатель предыдущей недели составил 1.832 млн, пересмотрен с 1.841 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.823 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 марта, сократилось на 26.9 тыс. и составило 2.04 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.09 млн.