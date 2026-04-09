Личные доходы американских потребителей в феврале сократились на 0.1%, личные расходы увеличились на 0.5%

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале сократились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в феврале снизились на 0.5% после повышения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.7%).

Личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в январе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в феврале на 0.6%.

Норма сбережений в феврале составила 4.0%.