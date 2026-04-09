mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2026 г.ВВП США в IV квартале вырос на 0.5%
Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2025 года вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в октябре-декабре на 0.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В III квартале ВВП США расширился на 4.4%.

По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%, что совпало с предварительными данными.

Согласно мартовскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.4%.

Годовой рост базовой инфляции в США в феврале замедлился до 3%
Личные доходы американских потребителей в феврале сократились на 0.1%, личные расходы увеличились на 0.5%
ВВП США в IV квартале вырос на 0.5%
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 16 тыс.
