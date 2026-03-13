Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.2%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 0.9% (пересмотрено с -1.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5% после его роста на 1.3% в декабре (пересмотрено с +0.9%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.5%.