13 марта 2026 г.Личные доходы американских потребителей в январ...
вчера 15:55

Личные доходы американских потребителей в январе выросли на 0.4%, личные расходы увеличились на 0.4%

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.5%.

Реальные располагаемые доходы населения в январе выросли на 0.7% после нулевой динамики месяцем ранее.

Личные расходы американских потребителей в январе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в декабре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 0.3%.

Норма сбережений в январе составила 4.5% против 4.0% месяцем ранее.

