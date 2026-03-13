ВВП США в IV квартале вырос на 0.7%

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2025 года вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в октябре-декабре на 1.4%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В III квартале ВВП США расширился на 4.4%.

По итогам 2025 года ВВП США вырос на 2.1%, пересмотрено с +2.2%.

Согласно декабрьскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.3%.