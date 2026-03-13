13 марта 2026 г.Рост базовой инфляции в США в январе составил 3.1% в годовом сравнении
Рост базовой инфляции в США в январе составил 3.1% в годовом сравнении

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В декабре базовая инфляция увеличилась на 0.4%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в январе вырос на 3.1% против 3.0% в декабре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в январе вырос на 2.8% в годовом сравнении против 2.9% в декабре.

По сравнению с декабрем головной индекс расходов на личное потребление в январе вырос на 0.3% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Другие новости

вчера
17:01
ЦБ РФ рассказал о росте доли безналичных некарточных платежей до 14,1%
вчера
16:43
Выход из энергетического кризиса в мире невозможен без России - Дмитриев
вчера
16:25
Россияне смогут совершать платежи через ИИ-ассистента "Алису"
вчера
16:00
Эксперт предсказал рост цен на нефть в мире из-за ослабления США антироссийских санкций
вчера
15:58
Рост базовой инфляции в США в январе составил 3.1% в годовом сравнении
вчера
15:55
Личные доходы американских потребителей в январе выросли на 0.4%, личные расходы увеличились на 0.4%
вчера
15:51
Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе не изменился
вчера
15:48
ВВП США в IV квартале вырос на 0.7%
вчера
15:32
МИНТОРГ США УХУДШИЛ ОЦЕНКУ РОСТА ВВП СТРАНЫ В 2025 ГОДУ ДО 2,1% С 2,2%, НА IV КВ – ДО 0,7% С 1,4% В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ГОД - ВТОРАЯ ОЦЕНКА МИНТОРГА
