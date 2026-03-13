Рост базовой инфляции в США в январе составил 3.1% в годовом сравнении

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В декабре базовая инфляция увеличилась на 0.4%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в январе вырос на 3.1% против 3.0% в декабре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в январе вырос на 2.8% в годовом сравнении против 2.9% в декабре.

По сравнению с декабрем головной индекс расходов на личное потребление в январе вырос на 0.3% после повышения на 0.4% месяцем ранее.