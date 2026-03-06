Число рабочих мест вне с/х сектора США в феврале сократилось на 92 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале сократилось на 92 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 58 тыс.

Данные по числу рабочих мест за январь пересмотрены в сторону понижения со 130 тыс. до 126 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в феврале уменьшилось на 86 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 65 тыс.

В отчёте NFP говорится, что занятость в сфере здравоохранения снизилась, «отражая забастовочную активность». Сокращение рабочих мест продолжилось в федеральном правительстве, а также в секторе информационных технологий.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в феврале сократилось на 18.6 тыс., в сфере частных образовательных услуг уменьшилось на 15.7 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг снизилось на 5 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли сузилась на 27 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах сократилось на 29.7 тыс. В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 2.3 тыс., в оптовой торговле – выросло на 6 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы уменьшился на 11.3 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 10 тыс., в сфере информационных технологий снизилось на 11 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 5.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест уменьшилось на 11 тыс. после расширения на 48 тыс. в январе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 12 тыс. после повышения на 5 тыс. в январе. В добывающем секторе число рабочих мест в целом уменьшилось на 2 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.7 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в феврале сократилось в целом на 6 тыс. по сравнению с январем. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксировано сокращение 15.1 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих в феврале снизилось на 501 тыс. до 23.32 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в феврале вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) и составил 4.4% против 4.3% в январе. Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным на уровне 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в феврале увеличилось на 203 тыс. до 7.57 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 185 тыс. до 162.9 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 72 тыс. до 104.28 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 18 тыс. до 170.48 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) понизился на 0.1 п.п. по сравнению с январем составил 62.0%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 1.83 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в феврале увеличилось с учётом сезонных колебаний на 86 тыс. до 1.9 млн, составив 25.3% от общего числа безработных против 24.7% в январе и 20.2% в феврале 2025 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 125 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.62 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, за февраль сократилось на 100 тыс. до 134.34 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 249 тыс. до 28.48 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 477 тыс. до 4.4 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.2 п.п. по сравнению с январем и составил 7.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в феврале 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале составила 34.3 часа, как и в январе.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.32 долл против 37.17 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В январе почасовая зарплата выросла также на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в феврале выросла на 3.8% против 3.7% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в феврале повысилась до 1280.08 долл в сравнении с 1274.93 долл в январе.