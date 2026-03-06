Курс доллара 79.1500   Курс евро 91.8391  
Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:07

Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.1%

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с +0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в ноябре.

Соотношение запасов к продажам составило 1.36 против 1.39 годом ранее.

