Курс доллара 79.1500   Курс евро 91.8391  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2026 г.Объём розничных продаж в США в январе сократилс...
вчера 16:44

Объём розничных продаж в США в январе сократился на 0.2%

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его нулевого изменения в декабре.

В годовом сравнении розничные продажи выросли на 3.2%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в январе не изменился после нулевого изменения месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в январе на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.9%.

Другие новости

вчера
17:30
Минэнерго Сербии сообщило о минимальном подорожании ГСМ на фоне энергокризиса
вчера
17:09
Греческая Dynacom Tankers продолжает проводить суда через Ормузский пролив - FT
вчера
17:09
Число рабочих мест вне с/х сектора США в феврале сократилось на 92 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
16:56
Цена нефти марки Brent поднялась выше $90 за баррель впервые с 19 апреля 2024 года
вчера
16:44
Объём розничных продаж в США в январе сократился на 0.2%
вчера
16:44
Биржевые цены на бензин в России выросли за неделю более чем на 3%
вчера
16:41
Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале не изменилась, средние зарплаты выросли
вчера
16:38
Альтернативный уровень безработицы в США в феврале снизился на 0.2 п.п.
вчера
16:36
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в феврале снизился на 0.1 п.п.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.