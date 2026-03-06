Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его нулевого изменения в декабре.

В годовом сравнении розничные продажи выросли на 3.2%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в январе не изменился после нулевого изменения месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в январе на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.9%.