Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его нулевого изменения в декабре.
В годовом сравнении розничные продажи выросли на 3.2%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в январе не изменился после нулевого изменения месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в январе на 0.1%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.9%.