Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.3 часа, как и в январе.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.32 долл против 37.17 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В январе почасовая зарплата выросла также на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в феврале выросла на 3.8% против 3.7% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в феврале повысилась до 1280.08 долл в сравнении с 1274.93 долл в январе.