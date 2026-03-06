Курс доллара 79.1500   Курс евро 91.8391  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2026 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 16:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.3 часа, как и в январе.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.32 долл против 37.17 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В январе почасовая зарплата выросла также на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в феврале выросла на 3.8% против 3.7% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в феврале повысилась до 1280.08 долл в сравнении с 1274.93 долл в январе.

Другие новости

вчера
17:09
Число рабочих мест вне с/х сектора США в феврале сократилось на 92 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
16:56
Цена нефти марки Brent поднялась выше $90 за баррель впервые с 19 апреля 2024 года
вчера
16:44
Объём розничных продаж в США в январе сократился на 0.2%
вчера
16:44
Биржевые цены на бензин в России выросли за неделю более чем на 3%
вчера
16:41
Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале не изменилась, средние зарплаты выросли
вчера
16:38
Альтернативный уровень безработицы в США в феврале снизился на 0.2 п.п.
вчера
16:36
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в феврале снизился на 0.1 п.п.
вчера
16:34
Уровень безработицы в США в феврале вырос на 0.1 п.п.
вчера
16:33
Число рабочих мест в частном секторе США в феврале уменьшилось на 86 тыс.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.