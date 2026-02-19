Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн баррелей

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 февраля, снизились на 0.609 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.312 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.56 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.36 млн барр.

Сегодня в 20:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.1 млн барр., запасы бензина снизились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились 1.4 млн барр.