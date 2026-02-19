Курс доллара 76.6405   Курс евро 90.1669  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн баррелей

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 февраля, снизились на 0.609 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.312 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.56 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.36 млн барр.

Сегодня в 20:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.1 млн барр., запасы бензина снизились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились 1.4 млн барр.

Другие новости

вчера
18:45
Кредитование экономики в январе уменьшилось на 0,5% - ЦБ РФ
вчера
18:09
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе снизился на 0.8%
вчера
18:05
Индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.2%
вчера
17:37
Кабмин рассчитывает, что ЕР усилит акцент на технологической повестке - Мантуров
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн баррелей
вчера
17:00
Юань на Мосбирже в четверг остается в минусе ниже уровня 11,1 рубля
вчера
16:43
Россия до конца 2026 г должна освоить литограф на 130 нанометров – Мантуров
вчера
16:40
Число повторных обращений по безработице в США выросло на 17 тыс.
вчера
16:36
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 23 тыс.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.