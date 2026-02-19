Курс доллара 76.6405   Курс евро 90.1669  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2026 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:05

Индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.2%

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

вчера
19:00
Украина выполнила все требования МВФ, необходимые для нового кредита - МВФ
вчера
18:59
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,22%
вчера
18:45
Кредитование экономики в январе уменьшилось на 0,5% - ЦБ РФ
вчера
18:09
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе снизился на 0.8%
вчера
18:05
Индекс опережающих экономических индикаторов США в январе снизился на 0.2%
вчера
17:37
Кабмин рассчитывает, что ЕР усилит акцент на технологической повестке - Мантуров
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн баррелей
вчера
17:00
Юань на Мосбирже в четверг остается в минусе ниже уровня 11,1 рубля
вчера
16:43
Россия до конца 2026 г должна освоить литограф на 130 нанометров – Мантуров
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.