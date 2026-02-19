Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе снизился на 0.8%

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4%.

В годовом сравнении индекс снизился на 0.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в январе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.