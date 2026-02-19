Число повторных обращений по безработице в США выросло на 17 тыс.

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 февраля, составило 206 тыс., уменьшившись на 23 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 219 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 февраля, выросло на 17 тыс. и составило 1.869 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.852 млн, пересмотрен с 1.862 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.845 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 января, сократилось на 9.1 тыс. и составило 2.24 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.22 млн.