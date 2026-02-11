Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13.4 млн баррелей

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 февраля, выросли на 13.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 1.4 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились 2.1 млн барр.