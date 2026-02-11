Курс доллара 77.4648   Курс евро 92.4750  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 февраля 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13.4 млн баррелей

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 февраля, выросли на 13.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 1.4 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились 2.1 млн барр.

Другие новости

вчера
18:37
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.5 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 1.5 млн баррелей
вчера
18:30
Минфин РФ думает над альтернативами оповещения клиентов банков, в том числе через Max
вчера
18:04
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ РЕКОМЕНДУЕТ ТУРОПЕРАТОРАМ ПРИОСТАНОВИТЬ ПРОДАЖУ ТУРОВ НА КУБУ - ВЕДОМСТВО
вчера
17:41
Суд в марте может вынести решение по второму иску "Альфа-капитала" к Euroclear
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 13.4 млн баррелей
вчера
17:04
Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 130 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
17:03
Nordwind с 12 февраля выполнит вывозные рейсы из городов Кубы в Москву
вчера
16:42
Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе увеличилась, средние зарплаты выросли
вчера
16:37
Альтернативный уровень безработицы в США в январе снизился на 0.4 п.п.
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.