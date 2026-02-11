Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 130 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 130 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 66 тыс.

Данные по числу рабочих мест за декабрь пересмотрены в сторону понижения с 50 тыс. до 48 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 172 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 70 тыс.

В отчёте NFP говорится, что занятость продолжала расти в сфере социальной поддержки, здравоохранении и строительстве. Сокращение рабочих мест продолжилось в федеральном правительстве, а также в финансовом секторе.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест в январе по сравнению с декабрем выросло на 123.5 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 13.2 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг расширилось на 34 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли расширилась на 1 тыс., при этом количество сотрудников в барах и ресторанах выросло почти на 28 тыс. В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 1.2 тыс., в оптовой торговле - сократилось на 0.4 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы уменьшился на 11.2 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе сократилось на 22 тыс., в сфере информационных технологий снизилось на 12 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сузилась на 9.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест увеличилось на 33 тыс. после сокращения на 4 тыс. в декабре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 5 тыс. после сокращения на 8 тыс. в декабре. В добывающем секторе число рабочих мест в целом уменьшилось на 2 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи снизилась на 1.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест в январе сократилось в целом на 42 тыс. по сравнению с декабрём. В федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксировано сокращение 32.8 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих в январе снизилось на 185 тыс. до 23.3 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) и составил 4.3% против 4.4% в декабре. Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным на уровне 4.4%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных в январе сократилось на 141 тыс. до 7.36 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, расширилось на 528 тыс. до 164.52 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 221 тыс. до 103.1 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 387 тыс. до 171.88 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) повысился на 0.1 п.п. по сравнению с декабрём составил 62.5%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

В годовом сравнении численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 1,08 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в январе уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 113 тыс. до 1.84 млн, составив 25% от общего числа безработных против 26% в декабре и 21.1% в январе 2025 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 41 тыс. с учётом сезонных колебаний, составив 3.514 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, за январь увеличилось на 582 тыс. до 135.8 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 31 тыс. до 28.74 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось в январе на 453 тыс. до 4.89 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.4 п.п. по сравнению с декабрём и составил 8.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2025 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.5% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.3 часа против 34.2 в декабре.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.17 долл против 37.02 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В декабре почасовая зарплата выросла на 0.1% (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в январе выросла на 3.7%, как и в декабре. Декабрьское значение пересмотрено с +3.8%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.6%.

Средняя недельная заработная плата в январе повысилась до 1274.93 долл в сравнении с 1266.08 долл в декабре.