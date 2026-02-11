EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.5 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 1.5 млн баррелей

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 февраля, вырос на 8.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.2 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.7 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились, составив 415.2 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 218.8 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе повысились на 1.1 млн барр. и составили 25.1 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.713 млн барр. в сутки против 13.215 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 февраля, выросли на 13.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.4 млн барр.