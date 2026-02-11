Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе увеличилась, средние зарплаты выросли

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.3 часа против 34.2 в декабре.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 37.17 долл против 37.02 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В декабре почасовая зарплата выросла на 0.1% (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в январе выросла на 3.7%, как и в декабре. Декабрьское значение пересмотрено с +3.8%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.6%.

Средняя недельная заработная плата в январе повысилась до 1274.93 долл в сравнении с 1266.08 долл в декабре.